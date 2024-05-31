Маркировку кормов для животных и ветпрепаратов введут в РФ с 1 сентября

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С 1 сентября 2024 года в России введут обязательную маркировку кормов для животных и ветеринарных препаратов, все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак". Это следует из утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановления.

С 1 октября производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года – влажные корма. Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года. Компании, которые производят и импортируют ветеринарные лекарственные препараты, обязаны маркировать продукцию и передавать информацию о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года.

Сведения о розничной продаже ветеринарных препаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года – для лекарств, поставляемых в ветклиники и агрохолдинги.

В пресс-службе оператора маркировки в РФ отметили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке кормов. В состав рабочих групп входят 100 участников, в том числе 73 производителя и 12 импортеров.

"На сегодняшний день мы имеем почти семь тысяч участников, зарегистрированных в системе", – рассказал замгендиректора оператора маркировки Реваз Юсупов.

Всего в эксперименте участвуют 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортеров. Свыше 10,6 тысячи промаркированных ветперпаратов уже введены в оборот.

По данным оператора, необходимость введения маркировки на этих рынках обоснована высокой долей контрафакта. В НИУ ВШЭ указали, что в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году – 23%, а доля контрафактных кормов – 10%.

Ранее депутаты партии ЛДПР предложили ввести мораторий на сертификацию импортных вакцин и лекарств для животных. Парламентарии объяснили свою инициативу дефицитом препаратов из-за низкого уровня импортозамещения. Важнейшие препараты перестали поступать в Россию еще в сентябре 2023 года, уточнили авторы законопроекта.