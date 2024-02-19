Депутаты предложили разрешить продавать лекарства для животных без сертификации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты ГД РФ планируют ввести мораторий на сертификацию импортных вакцин и лекарств для животных. Об сообщает газета "Известия".

Планируется, что законопроект о моратории, который будет действовать до 1 января 2026 года, будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время. Авторы идеи из фракции ЛДПР объяснили свою инициативу дефицитом препаратов из-за низкого уровня импортозамещения.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас более половины вакцин и других препаратов для животноводства поступает из недружественных стран. Из-за этого под угрозой не только здоровье животных, но и экономическая доступность молока, мяса и другой продукции.

"Изменить положение поможет остро необходимая в текущих условиях приостановка усложнения доступа на рынок ветпрепаратов, пока доля поставок из дружественных стран не достигнет в общем объеме 70%", – рассказали в ГД РФ.

Авторы законодательной инициативы подчеркнули, что важнейшие препараты перестали поступать в РФ еще в сентябре 2023 года, однако и отечественные производители признают свою неспособность закрыть данную нишу без поддержки государства.



"Производство полного перечня ветпрепаратов не рассматривается отечественными производителями как экономически целесообразное", – уверены депутаты.

Однако в российском Минсельхозе подчеркнули, что обеспечение лекарствами находится на стабильном уровне. По их данным, в РФ работают 99 отраслевых производителей, а всего в стране зарегистрировано 2 307 лекарств для домашних животных, 1 431 (62%) из которых – российские. При этом основные зарубежные производители также получили заключения о соответствии и продолжают поставки продукции.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа уточнил, что ранее у врачей всегда был выбор между одним препаратом или его аналогом, однако теперь его нет. Таким образом, указывает издание, специалист не видит ничего плохого в переносе требований о сертификации еще на 2 года.

"На рынке должна быть конкуренция, ее отсутствие приводит к тому, что лекарства становятся не очень эффективными", – пояснил Середа.

Ряд экспертов также подчеркнули, что ситуация на рынке остается напряженной. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей "АВФАРМ" признали, что они пока не наблюдают улучшения обстановки в отрасли.

"С сентября 2023 года, то есть с момента начала работы процедуры, в гражданский оборот введено 12 вакцин. Это сильно меньше, чем нужно нашим животноводам и птицеводам", – объяснили в пресс-службе.

Ранее в Москве запустили на полную мощность завод по производству лекарств для животных. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятие появилось в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Теперь оно может выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 миллиона химико-фармацевтических средств, рассказывал он.

До этого в РФ предложили внести законопроект, согласно которому россияне смогут оформлять налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если они официально зарегистрированы. Таким образом предполагается снизить число безнадзорных животных.

Спасатели вытащили кота, запертого в квартире в Щербинке