Россельхознадзор получил недостаточно данных по кормам Farmina для снятия запрета на ввоз

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Информация, поступившая от ветеринарной службы Сербии по выявленным нарушениям в кормах для домашних животных с сербского предприятия Farmina, недостаточна для снятия ограничений на ввоз в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что ведется совместная работа с сербскими коллегами – им направили разъясняющую информацию о требованиях, а также запросили дополнительные материалы.

Вопрос о снятии временных ограничений рассмотрят после представления Сербией исчерпывающих материалов, подтверждающих соответствие кормов требованиям России.

В Россельхознадзоре также сообщили, что получали обращение от самой компании Farmina по данному вопросу. Ответ направлен в установленном порядке.

В Сербии есть два предприятия Farmina. Временные ограничения действуют на предприятие, в продукции которого выявили нарушение – RS-34-008 Farmina Pet Foods. При этом предприятие RS-34-034 Farmina Pet Foods Doo продолжает поставлять влажные кормы на территорию России.

Что касается корма для домашних животных марки Hill’s, ведомство сообщает, что сейчас статус предприятия указан как "временно ограничено".

Россельхознадзор ограничил поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods с 31 января. Ограничения ввели после того, как в продукции вновь обнаружили мышьяк. Первый раз это вещество нашли в кормах Farmina Pet Foods еще в декабре прошлого года.

Кроме того, Россельхознадзор приостановил с 6 февраля ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Подобное решение было принято из-за поставок некачественной продукции.

По итогам проверки предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили различные нарушения: отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, недостаточная температурная обработка сырья, отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов.

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