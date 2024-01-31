Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных компании Farmina Pet Foods

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Россельхознадзор ограничил поставки кормов для животных сербской компании Farmina Pet Foods. Ограничения начали действовать с 31 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничения ввели после того, как в продукции вновь обнаружили мышьяк. Первый раз это вещество нашли в кормах Farmina Pet Foods еще в декабре прошлого года.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что приостанавливает с 6 февраля ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Подобное решение было принято из-за поставок некачественной продукции.

По итогам проверки предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили различные нарушения: отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, недостаточная температурная обработка сырья, отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов.

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