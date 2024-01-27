Более 4 тысяч москвичей принесли подарки обитателям Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Более 4 тысяч человек принесли подарки жителям Московского зоопарка во время акции "В зоопарке ждут подарки". Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Сообщается, что акция "В зоопарке ждут подарки-2024" закончилась успешно. Более четырех тысяч человек принесли подарки обитателям зоопарка. Подарками удалось наполнить более 50 больших мешков.

Также отмечается, что многие дарители даже не покупали билет в зоопарк, а оставляли подарки просто так. Сейчас подарки распределяются между адресатами.

"Почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно – если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку – и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", – поделились в зоопарке.

Ранее в Московском зоопарке показали, как панда Катюша поцеловала маму Диндин. Катюша проводит с Диндин много времени – учится есть бамбук, отдыхает и часто повторяет за ней.

До этого Московский зоопарк получил невостребованные ели, сосны и пихты. Хвойники уже разложили в вольерах животных. Подарок уже оценили панды, крупные хищные кошки и мелкие обитатели зоосада.