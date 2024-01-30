ФПК изменила порядок действий при обнаружении в поездах животных без владельцев

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ФПК изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев", – говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, после обнаружения безнадзорного животного в поезде сотрудники поездной бригады должны будут найти его хозяев. Если же сделать это не получится, животное переместят в багажное купе или на служебные места в штабном вагоне и довезут до станции, где передадут дежурным работникам вокзала.

Накануне стало известно, что железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" увеличит число вагонов для проезда с животными в конце апреля 2024 года. В купейном вагоне 2Ф пассажиры смогут перевозить животных с оформлением спецдокумента и без полного выкупа купе.

