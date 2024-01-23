РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах

Фото: 123RF/natalyastepowaya

В РЖД приняли решение о дальнейшей персонификации перевозки животных в поездах, которая будет происходить при покупке билета. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в ходе круглого стола в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, такая мера необходима для того, чтобы отчетливо понимать, кого компания будет перевозить. Колесников отметил, что на данный момент это условие в документах РЖД о правилах транспортировки не прописано.

Замгендиректора также добавил, что информация о перевозимом в поезде животном теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

По словам волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она добавила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.



Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове