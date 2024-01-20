РЖД запретят проводникам поездов высаживать животных

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Российские железные дороги внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК", – отмечается в сообщении.

В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

В РЖД уточнили, что провели служебное расследование в связи с гибелью кота Твикса, которого проводница поезда высадила в Кирове. Утоняется, что к трагедии привели недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира.

В свою очередь, хозяева кота Твикса подтвердили смерть питомца.

"Твикс был опознан, это наш кот", – сказал владелец кота Эдгар Гайфуллин.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент он выбрался из нее и пошел гулять по вагону. По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Киров.

Также стало известно, что хозяйка кота будет добиваться увольнения проводницы. По ее словам, РЖД должны дать ответ на обращение в течение месяца. Она предположила, что компания сама может принять соответствующее решение, без иска со стороны хозяйки.

Позже главный волонтер Ольга Кудряшова сообщила, что животное обнаружили мертвым на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили.

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