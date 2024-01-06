Умер кот Виктор, которого не пустили на самолет из-за лишнего веса

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кот Виктор из Владивостока, который стал известен после инцидента с недопуском в салон самолета из-за лишнего веса, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его хозяина Михаила Галина.

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", – сказал он.

История кота Виктора и его хозяина началась в ноябре 2019 года. Михаил Галин рассказал о том, что на стадии паспортного контроля его попросили сдать кота в багаж, так как вес животного превышал допустимую величину.

Мужчина пошел на хитрость и получил посадочный талон на другого кота, взяв своего питомца в салон самолета.

Авиакомпания "Аэрофлот", в ответ на действия пассажира, аннулировала его бонусные мили и заблокировала счет. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

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