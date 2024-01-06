Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 16:40

Общество

Умер кот Виктор, которого не пустили на самолет из-за лишнего веса

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кот Виктор из Владивостока, который стал известен после инцидента с недопуском в салон самолета из-за лишнего веса, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его хозяина Михаила Галина.

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", – сказал он.

История кота Виктора и его хозяина началась в ноябре 2019 года. Михаил Галин рассказал о том, что на стадии паспортного контроля его попросили сдать кота в багаж, так как вес животного превышал допустимую величину.

Мужчина пошел на хитрость и получил посадочный талон на другого кота, взяв своего питомца в салон самолета.

Авиакомпания "Аэрофлот", в ответ на действия пассажира, аннулировала его бонусные мили и заблокировала счет. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе.

"Сеть": флешмоб в честь толстого кота запустили в интернете

Читайте также

животныеобщество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика