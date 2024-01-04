Самолет остановил взлет в Стамбуле из-за убежавшей из переноски кошки

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines не вылетел из аэропорта Стамбула из-за убежавшей от женщины кошки. Об этом сообщает агентство DHA.

Борт должен был направиться в Афины. Во время подготовки ко взлету по салону начала ходить кошка. Питомец оказался "зайцем", поскольку его хозяйка не оформила документы и не оповестила экипаж.

Кошка сбежала из сумки в ручной клади. Самолет решил вернуться со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. В результате пассажирку с животным высадили и внесли в черный список.

Ранее самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного. На безопасность воздушных судов происшествие не повлияло.

До этого авиакомпания "Аэрофлот" начала проводить тестирование новой услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в самолете. Пассажир сможет взять с собой на борт один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания. Цена за дополнительное место будет составлять стоимость по тарифу для взрослого пассажира.

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