Суд запретил "Уральским авиалиниям" навязывать пассажирам платные допуслуги

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Свердловский областной суд потребовал от авиакомпании "Уральские авиалинии" убрать из договора перевозки пассажиров, который составляется во время покупки билета на сайте, пункт о платных дополнительных услугах. Об этом заявили в пресс-службе суда по результатам апелляции управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

Как сообщили в суде, авиакомпания автоматическим включением в договор пункта о платных дополнительных услугах вводит потребителя в заблуждение, так как он не может понять, что покупает.

"Проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным, осознанным и свободным выражением им желания заключить договор, даже несмотря на то, что гражданин может отказаться от услуги", – заключили в суде.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение авиакомпании "Победа" (входит в состав "Аэрофлота") по причине вариативного размера штрафа, который взыскивается с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Так, авиакомпания взыскивает за корректировку от 500 до 5 000 рублей. В этом ФАС зафиксировали признаки злоупотребления доминирующим положением.



Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"