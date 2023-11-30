30 ноября, 21:17Транспорт
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании "Победа"
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение авиакомпании "Победа" (входит в состав "Аэрофлота") по причине вариативного размера штрафа, который взыскивается с пассажира за внесение изменений ФИО в билете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, авиакомпания взыскивает за такую корректировку от 500 до 5 000 рублей. В этом ФАС зафиксировали признаки злоупотребления доминирующим положением.
"Авиакомпании необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов", – объяснили в ведомстве.
При этом в пресс-службе отметили, что подтверждений обоснованности назначения суммы за внесение изменений в билет авиакомпания ведомству не представила. Но, как сообщили в ФАС, представители "Победы" изъявили желание определить единый размер платы за данную опцию в размере 800 рублей.
"Для этого вносятся корректировки в соответствующие нормативные акты компании", – заключили в сообщении службы.
Ранее ФАС выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его заявления о возможном росте стоимости авиабилетов в РФ на международные рейсы на 40%. Свое предположение совладелец Внуково объяснил повышением зарплат сотрудников и ростом стоимости технического обслуживания.
Авиакомпании и аэропорты проверят на нарушения антимонопольного законодательства
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