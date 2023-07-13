ФАС выдала предостережение Ванцеву из-за заявления о росте стоимости авиабилетов на 40%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его заявления о возможном росте стоимости авиабилетов в РФ на международные рейсы на 40%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ванцев ранее заявил, что в 2023 году в РФ авиабилеты на международные рейсы могут вырасти в цене на 40%. Свое предположение совладелец Внуково объяснил повышением зарплат сотрудников и ростом стоимости технического обслуживания.

"Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок", – говорится в сообщении ФАС.

На фоне произошедшего в Минтрансе РФ назвали заявления Ванцева безосновательными. В ведомстве подчеркнули, что в стране сохраняется доступная стоимость авиаперелетов, а для роста цен на 40% оснований нет.



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