Минтранс РФ заявил, что информация о росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований

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Информация о возможном росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

"Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", – отмечается в сообщении.

По словам замглавы российского Минтранса Игоря Чалика, цены на авиабилеты во внутреннем сообщении России в период с января по май 2023 года выросли на 6,2% по отношению к такому же периоду 2022 года.

Кроме того, не наблюдается аномально высокого роста стоимости билетов на перелеты внутри страны. Однако по традиции повышение цен на авиабилеты происходит летом. Это позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого сезона".

В ведомстве подчеркнули, что доступная стоимость авиаперелетов сохраняется благодаря мерам государственной поддержки и условий на рынке авиаперевозок.

Чалик добавил, что российские авиакомпании увеличивают число рейсов внутри страны. Кроме того, они задействуют для перелетов по России самолеты повышенной вместимости, которые ранее использовались на международных линиях.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" с 28 июля увеличитчастоту полетов между Москвой и Астраханью до трех рейсов в день. По указанному маршруту продолжат летать дочерние компании "Аэрофлота": авиакомпания "Россия" – два рейса в день, "Победа" – один рейс в день. Между городами планируется выполнять до шести рейсов ежедневно.

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