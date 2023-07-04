Georgian Airways откроет транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

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Georgian Airways с 5 июля откроет рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси. Об этом сообщается на сайте грузинской авиакомпании.

Перелеты из столицы Грузии в Ниццу будут осуществляться еженедельно по средам и субботам. Время вылета – 11:00 по местному времени (в 10:00 по Москве).

Перевозчик уже осуществляет ежедневные утренние рейсы из Москвы со временем прилета в Тбилиси 09:50 (08:50 мск). В этой связи на сайте авиакомпании доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в столице Грузии продолжительностью 1 час 10 минут.

Цены на билеты составляют порядка 535 долларов (почти 48 тысяч рублей). Помимо Ниццы, перевозчик осуществляет транзитные перелеты из Москвы в Париж, Амстердам, Вену, Салоники, Тель-Авив, Милан, Берлин и кипрскую Ларнаку.

В мае Владимир Путин отменил указ 2019 года, который запрещал прямые рейсы между Россией и Грузией для авиакомпаний РФ. 19 мая первый маршрут Москва – Тбилиси выполнила авиакомпания "Азимут".

Впоследствии в авиакомпании Red Wings заявили о планах запустить рейсы в Грузию в первой декаде июня, однако этого так и не произошло. Отмечалось, что перевозчик получил от грузинских властей разрешение на полеты по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.

Уже 30 июня стало известно, что Red Wings начнут летать по прямому маршруту из Москвы в Кутаиси с 10 июля.

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси приземлился в аэропорту