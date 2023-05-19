Red Wings планирует начать полеты в Грузию в начале июня

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Red Wings намерена запустить рейсы в Грузию в первые десять дней июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее в пятницу Агентство гражданской авиации Грузии выдало Red Wings разрешение на полеты. Рейсы будут выполняться по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.

10 мая Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Он также снял визовые обязательства для граждан Грузии, продлив срок их безвизового пребывания в России до 90 дней.

Утром 19 мая из аэропорта Внуково по маршруту Москва – Тбилиси вылетел первый самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

