РФ рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз – Минэкономразвития

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Россия рассчитывает запустить систему электронных виз до конца июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

"Ни для никого не секрет, что Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна по решению правительства РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы", – сказал он на экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023".

Вахруков отметил, что начать выдавать электронные визы Минэкономразвития планирует с июля.

Ранее сообщалось, что визы в Иран для российских туристов могут отменить уже до конца предстоящего лета. Также сторонам удалось достичь всех договоренностей, необходимых для запуска платежной системы "Мир" в Иране, отметил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел исламской республики Али Асгар Шалбафиян.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия активно работает над полной отменой виз со странами исламского мира. В ведомстве уверены, что это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.