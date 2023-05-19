Визы в Иран могут отменить для россиян до сентября

Фото: 123RF/bornamir

Визы в Иран для российских туристов могут отменить уже до конца предстоящего лета. Об этом в беседе с ТАСС заявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел исламской республики Али Асгар Шалбафиян.

"Все соглашения достигнуты, должно случиться (отмена виз. – Прим. ред.) до сентября", – сказал он на полях форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023".

Также Шалбафиян сообщил что сторонам удалось достичь всех договоренностей, необходимых для запуска платежной системы "Мир" в Иране. При этом сроки начала ее работы зависят от решений центробанков двух стран.

В свою очередь, замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков рассказал, что безвизовые поездки туристических групп из Ирана в Россию могут запустить этим летом.

"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туристических операторов. Буквально недавно мы получили такой список", – пояснил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия активно работает над полной отменой виз со странами исламского мира. В ведомстве уверены, что это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса.

