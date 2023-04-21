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Албания отменила традиционный "летний" безвизовый режим для россиян, сообщили в посольстве страны.

Теперь для посещения Албании россиянам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Раньше российские туристы могли посещать Албанию без виз с 1 мая по 30 сентября. Туристы из России могли прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 суток.

Ранее Индия обновила для туристов из России правила пребывания в стране. В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней.

