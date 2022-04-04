Албания отменила визы для россиян на летний сезон

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Российские туристы в 2022 году смогут посещать Албанию без виз с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщило посольство страны в РФ.

В посольстве отметили, что туристы из России смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 суток и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.

Если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему нужно будет оформить визу типа D.

Ранее сообщалось, что Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам с 4 апреля. В визовых центрах будет возможно подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание, а также виз, необходимых для посещения родственников и друзей, деловых и официальных визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях и обучения.