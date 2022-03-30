Франция снимет ограничения на выдачу всех виз россиянам с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу всех виз, включая туристические, россиянам. Соответствующая информация появилась на сайте Генконсульства республики.

Некоторое время назад были ослаблены связанные с COVID-19 ограничения на въезд во Францию. Теперь россиянам не нужно будет предоставлять одобренные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации. Также больше нет необходимости в подтверждении наличия выданной ранее визы.

Однако получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну, где продолжает действовать ряд ограничений.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля условия въезда в Таиланд станут проще. Туристам, которые путешествуют по программе для вакцинированных, теперь подходит не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Кроме того, отменен ПЦР-тест до въезда в страну, а сроки условного карантина сокращены до 5 дней – это обязательное размещение в отеле, где не менее 70% персонала полностью вакцинированы.

