Названы лучшие зарубежные направления для отдыха в майские праздники

Большинство стран пока остаются закрытыми для российских туристов, однако на фоне снижения числа заболевших COVID-19 некоторые решились отменить принятые ранее ограничения. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала, где можно отдохнуть за границей в майские праздники.

Турция

Самое популярное зарубежное направление среди российских туристов и в мае 2022 года ждет гостей. Для полноценного пляжного отдыха еще рановато, но искупаться уже можно. На Средиземноморском побережье (например, в Алании и Анталье) традиционно теплее: температура воды – около 20–22 градусов, а вот на Эгейском (в Мармарисе и Бодруме) еще довольно прохладно. При этом уже можно от души загорать и для прогулок по Стамбулу погода самая комфортная.

Туристы, вакцинированные двумя компонентами вакцины (из однокомпонентных одобрена только Johnson&Johnson), въезжают в Турцию без ПЦР-теста. Российский "Спутник V" в стране принимается, а вот с сертификатом "Спутника Лайт" развернут домой. С даты второй прививки должно пройти не менее 14 дней.

Переболевшие коронавирусом в течение полугода также пропускаются без ПЦР-теста с соответствующей справкой из больницы. За 72 часа до поездки каждому туристу нужно заполнить анкету на сайте Минздрава республики. К этому нужно отнестись серьезно, так как корректность введенных данных строго проверяется.

Сколько стоит: прямой перелет из Москвы до Стамбула – от 43 700 рублей* (туда и обратно), до Антальи – от 39 500 рублей*.

Израиль

Израиль еще в январе этого года открыл границы для переболевших и вакцинированных туристов (в том числе "Спутником V"), а с 1 марта начали действовать новые послабления.

Во-первых, израильские власти разрешают въезжать в страну непривитым и непереболевшим туристам, им нужно лишь сделать два ПЦР-теста: один – перед вылетом, а второй – сразу после посадки. Если вы прилетаете в Бен-Гурион, оплатить ПЦР-тест можно заранее, а до получения результата необходимо самоизолироваться. Как правило, он приходит в течение дня.

Наличие брони отеля обязательно хотя бы на два дня, чтобы дождаться результатов теста. Вакцинированным стоит помнить, что по израильским правилам срок действия прививки – шесть месяцев.

Во-вторых, в Израиле отменили GreenPass (вакцинный пропуск), так что рестораны, торговые центры и другие общественные места в закрытых помещениях туристы могут посещать свободно.

Сколько стоит: из Москвы до Тель-Авива можно долететь за 102 100 рублей* (туда и обратно) без пересадок или на 37 300 рублей* с пересадкой в Анталье или Стамбуле.

Тунис

С 15 февраля власти Туниса также упростили правила для иностранных туристов, в том числе из РФ. Привившимся больше не придется сидеть на карантине и делать ПЦР-тесты – для въезда достаточно сертификата о полной вакцинации (двумя дозами, если речь идет о "Спутнике V"). Невакцинированным нужно сделать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета, а по прибытии пройти пятидневный карантин.

Заполнять "форму здоровья" больше не надо. С 1 апреля также планируют снять все ограничения по численности людей на открытых и закрытых пространствах. Однако в крытые помещения можно заходить только с сертификатом о вакцинации и в маске.

Сколько стоит: в республику можно добраться только с пересадкой. Стоимость перелета в Тунис через Стамбул – от 68 100 рублей* (туда и обратно).

Греция

В Греции в начале мая – красота в прямом и в переносном смысле. Во-первых, там идеальная погода: температура воздуха – 24–27 градусов, а воды – около 20 градусов. Во-вторых, в эту пору здесь все цветет, а 1 мая в стране отмечают Протомайю – праздник, посвященный богине Флоре: все дарят друг другу цветы, плетут венки, ходят на пикники в парки и на пляжи.

Греция – одна из первых европейских стран, открывших границы для туристов из РФ. Вне зависимости от вакцинации для въезда в страну нужно сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест – за сутки до прилета. После полета выборочно проводят экспресс-тестирование, результат – в течение 15–20 минут.

Сколько стоит: в Грецию самолеты из России летают только с пересадкой. Добраться до Афин через Стамбул обойдется от 31 900 рублей* (туда и обратно), до Родоса – от 54 800 рублей* с двумя пересадками в Стамбуле и Афинах.

Азербайджан

Азербайджан – одно из недооцененных туристических направлений, и лучше всего познакомиться со страной именно весной. В это время еще нет удушающей жары, зато уже достаточно тепло и в горах, и на побережье Каспийского моря. Можно позагорать на пляжах Апшерона, погулять в старинном бакинском квартале Ичери-шехер, где снимали "Бриллиантовую руку", и увезти с собой пару-тройку лишних килограммов, потому что азербайджанское застолье – это отдельная достопримечательность.

Для въезда понадобится сертификат о вакцинации двумя компонентами "Спутника V" или справка о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Сколько стоит: прямой перелет в Баку – от 30 600 рублей* (туда и обратно), с ночной пересадкой в Ростове-на-Дону или Минеральных Водах – от 32 100 рублей*, также есть рейсы "Турецких авиалиний" с короткой пересадкой в Стамбуле – от 43 200 рублей*.

* цены актуальны на 25 марта 2022 года.