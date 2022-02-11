Тунис упростит правила въезда для россиян

11 февраля, 12:07
Фото: AP Photo/Hassene Dridi
Власти Туниса с 15 февраля упрощают правила въезда для российских туристов, говорится в сообщении на сайте АТОР.
Так, привитым от коронавируса гражданам РФ нужно будет предъявить только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. В Тунисе признают все российские вакцины от коронавируса.
Невакцинированным путешественникам больше не нужно проходить пятидневный карантин. Потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо отрицательный результат экспресс-теста, сделанный не более чем за 24 часа до регистрации на рейс. Дети до 6 лет могут въезжать без сертификатов и исследований.
В аэропорту прилета возможно выборочное тестирование прибывших пассажиров. Туристы с положительным результатом будут отправлены на пятидневный карантин в свой отель.
Ранее глава Минтуризма Израиля Константин Развозов сообщил, что привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител. Он отметил, что при этом нужно сдать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион.
До этого сообщалось, что в Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Было отменено требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. Чтобы пересечь границу, людям старше 12 лет требовалось не ранее чем за 48 часов до въезда получить отрицательный результат теста на коронавирус.
В Тунисе отменили комендантский час, введенный из-за пандемии
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