Кипр с 1 марта изменит правила въезда для иностранцев

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С 1 марта на Кипре вступают в силу новые правила въезда для иностранцев. Требования к туристам будут зависеть от того, из какой страны они приезжают, сообщает Euronews.
Беспрепятственно попасть в страну смогут граждане других стран, переболевшие или вакцинированные от COVID-19: им не потребуется сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин. Принимаются цифровые сертификаты любых стран, однако необходимо, чтобы человек был привит одной из признанных на Кипре вакцин. В их числе – российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Сертификат о вакцинации будет считаться действующим, если с момента прививки прошло не больше 9 месяцев. В противном случае необходимо пройти вакцинацию бустерной дозой препарата. За срок действия сертификатов переболевших принят период продолжительностью 6 месяцев с момента первого положительного ПЦР-теста.
Тем, у кого нет иммунитета к коронавирусу, при въезде потребуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, или экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа. Это касается жителей так называемого "зеленого" списка стран. В случае с "красным" списком добавляется требование о повторном тестировании на коронавирус по прибытии в страну. Из "серого" списка будут пускать только отдельные категории граждан, в частности киприотов и их родственников, граждан Кипра и иностранцев, имеющих специальное разрешение на въезд.
Ранее в Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Было отменено требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. До этого, чтобы попасть в страну, людям старше 12 лет требовалось не ранее чем за 48 часов до въезда получить отрицательный результат теста на коронавирус.
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