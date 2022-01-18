Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну

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Власти Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

"Правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд (в страну), действовавшим до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19 <...> отменяется", – говорится в материале.

В конце декабря власти Швеции ужесточили правила въезда для иностранных граждан в связи с ростом распространения случаев коронавируса. При посещении страны иностранным гражданам от 12 лет и старше требовался отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до въезда.