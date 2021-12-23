Швеция и Дания ужесточат правила въезда на фоне пандемии COVID-19

Фото: depositphotos/AleksTaurus

Власти Швеции и Дании приняли решение обновить правила въезда для иностранных граждан в связи с ростом распространения случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

При посещении Швеции иностранным гражданам от 12 лет и старше потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов с момента пересечения границы. Новые правила вступят в силу с 28 декабря 2021 года.

Внутри страны общественный транспорт будет работать таким образом, чтобы каждый пассажир имел доступ к сидячему месту.

Что касается Дании, то иностранцам старше 15 лет при въезде в страну потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Данное требование будет иметь силу с 27 декабря по 17 января.

Жители королевства при возвращении в Данию обязаны, согласно новым правилам, сдать тест на COVID-19 в течение 24 часов с момента въезда в страну.

Ранее стало известно, что правила въезда для туристов ужесточили в Греции. Начиная с 24 декабря прибывающие в страну, помимо теста в аэропорту, должны будут сдавать еще два теста на коронавирус.