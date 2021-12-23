Швеция и Дания ужесточат правила въезда на фоне пандемии COVID-19

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Фото: depositphotos/AleksTaurus
Власти Швеции и Дании приняли решение обновить правила въезда для иностранных граждан в связи с ростом распространения случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
При посещении Швеции иностранным гражданам от 12 лет и старше потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов с момента пересечения границы. Новые правила вступят в силу с 28 декабря 2021 года.
Внутри страны общественный транспорт будет работать таким образом, чтобы каждый пассажир имел доступ к сидячему месту.
Что касается Дании, то иностранцам старше 15 лет при въезде в страну потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Данное требование будет иметь силу с 27 декабря по 17 января.
Жители королевства при возвращении в Данию обязаны, согласно новым правилам, сдать тест на COVID-19 в течение 24 часов с момента въезда в страну.
Ранее стало известно, что правила въезда для туристов ужесточили в Греции. Начиная с 24 декабря прибывающие в страну, помимо теста в аэропорту, должны будут сдавать еще два теста на коронавирус.
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