Греция ужесточила правила въезда в страну

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Начиная с 24 декабря прибывающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны будут сдавать еще два теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Таноса Плевриса.

Таким образом, первый тест туристам необходимо будет сделать в аэропорту сразу после прилета, а следующие – на второй и четвертый дни пребывания. Чиновник объяснил это требование тем, что бывают случаи, когда подтвердить наличие у человека вируса не получается с первого раза.

Он также отметил, что с пятницы в стране вводится обязательное ношение сразу минимум двух масок или масок повышенной защиты KN95 как в помещениях, так и на улице. Все массовые мероприятия, запланированные мэриями городов, отменяются, а перед любыми другими общественными событиями рекомендуется проверять посетителей на предмет заражения SARS-CoV-2.

2 декабря в Греции зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Вирус был выявлен у гражданина Греции, который прибыл в страну утром 26 ноября. Пройденный им в этот же день ПЦР-тест оказался отрицательным, однако спустя сутки у него начало ухудшаться самочувствие, ни один тест вплоть до 29 ноября не подтверждал у него наличие вируса.

