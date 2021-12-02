В Греции выявили первый случай заражения штаммом "Омикрон"

12:31
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
В Греции был зарегистрирован первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон", заявил глава Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, новый штамм был выявлен у гражданина Греции, который прибыл в страну утром 26 ноября. Он прошел в аэропорту экспресс-тест, однако тот оказался отрицательным.
"На следующий день у него были легкие симптомы, и они остаются в данный момент. Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведен контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм "Омикрон" мы провели исследование", – сказал Заутис, уточнив, что штамм был подтвержден утром 2 декабря.
Он добавил, что мужчина, а также все люди, с кем он контактировал, в настоящее время находятся на карантине.
"Мы отследили все контакты, провели тестирование всех их, на данный момент они все отрицательные. Все находятся под наблюдением EODY и гражданской защиты", – сказал Заутис.
Глава EODY отметил, что появление штамма "Омикрон" в Греции было вопросом времени.
"Мы видим, что он появился очень быстро в разных странах Евросоюза", – заключил он.
Ранее в США зафиксировали первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Сообщалось, что носитель вернулся из путешествия по Южной Африке. При этом положительный тест он сдал в Калифорнии.
По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.
В аэропортах Египта начался коллапс из-за штамма "Омикрон"
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