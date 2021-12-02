Главный инфекционист США заявил, что штамм "Омикрон" сопротивляется действию вакцин

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен сопротивляться действию вакцин. Такое мнение высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи на пресс-конференции.

Специалист также допустил, что новая мутация способна легче передаваться.

"Мы этого точно не знаем. <...> Нужно быть готовыми", – передает РИА Новости слова Фаучи.

Инфекционист обратился от властей США к гражданам с просьбой поскорее получить бустерную дозу вакцины. По его словам, прививку необходимо сделать до массового распространения штамма "Омикрон".

"Сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", – подчеркнул Фаучи.

Он добавил, что гражданам необходимо продолжать носить маски, чтобы обезопасить себя от нового штамма.

"Если вы на публике, и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску", – заключил специалист.

Ранее в США зафиксировали первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса.

Сообщалось, что носитель вернулся из путешествия по южной Африке. При этом положительный тест он сдал в Калифорнии.

По последним данным, не менее 23-х стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.