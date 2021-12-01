В США выявлен первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса

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В США зафиксировали первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Уточняется, что случай заражения новым штаммом выявлен в Калифорнии. Эту информацию подтвердил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

"Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы", – заявил Фаучи на брифинге в Белом доме.

До этого директор Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что в стране не располагают свидетельствами о появлении штамма "Омикрон". Он уточнял, что у властей есть основания полагать, что существующие вакцины могут защитить от нового штамма.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон"-штамм выявлен уже в 23 странах мира. Он предупредил, что это число будет только расти.

Накануне в России разработали тест для выявления штамма "Омикрон". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он позволит не только подтверждать диагноз, но и определять принадлежность образца коронавируса к новому штамму.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

