В РФ разработали тест для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон"

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В России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система", – сказала Попова.

По ее словам, тест позволит не только подтверждать диагноз, но и определять принадлежность образца коронавируса к "Омикрон"-штамму.

До этого глава Роспотребнадзора сообщила, что в России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса. При этом Попова подчеркнула, что меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

