Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор выступил за сокращение срока действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"С учетом особенностей нового штамма "Омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста", – сказала Попова.
Попова также заявила, что в России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Она уточнила, что самые ранние образцы данного вида штамма датированы 9–11 ноября.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о риске ухудшения эпидемической ситуации из-за штамма "Омикрон". По его словам, такое развитие событий возможно в случае, если мутация будет ускорять тяжелое течение коронавируса.
За минувшие сутки в России подтвердили 32 648 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлен 9 636 881 случай коронавируса. За весь период умерли 275 193 человека, выздоровели 8 329 253.
В Москве выявили 2 788 новых случаев коронавируса
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