Иммунологи предположили, как мог возникнуть "Омикрон"-штамм коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Новый штамм коронавируса "Омикрон" мог возникнуть в организме человека с ВИЧ-инфекцией. Такое предположение высказал директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников.
По его словам, вирус мог долго находиться в теле человека с иммунодефицитом и мутировать, в результате чего и появился новый штамм.
"В организме людей с ослабленным иммунитетом вероятность мутаций вируса выше, чем в организме здоровых людей", – цитирует Красильникова Life.ru.
Похожего мнения придерживается и иммунолог Владислав Жемчугов. При этом врач подчеркнул, что в настоящий момент более актуален вопрос не происхождения "Омикрон"-штамма, а его опасности.
"Если он выжил и начал размножаться, то значит он какие-то новые свойства приобрел, которые позволяют ему конкурировать за жизненное пространство со своими коллегами, предыдущими штаммами, рассчитывать на захват новой территории и размножиться, в этом цель всего живого", – выразил уверенность специалист.
Жемчугов подчеркнул, что люди с антителами с гораздо большей вероятностью заразятся именно "африканским" вариантом коронавируса. Однако наличие иммунитета дает шанс, что побороть вирус организму окажется намного проще.
"В любом случае там, где есть иммунитет, выжить сложнее, отбор жестче. Одно дело – тепличные условия, а другое дело – суровые, где есть борьба. А где есть антитела, там есть борьба. Но если кто-то там выжил, то получается более жесткий организм, готовый ко всему", – отметил иммунолог.
В свою очередь, Красильников добавил, что живучесть и заразность "Омикрон"-штамма еще не означает риск более тяжелого развития болезни.
"Как правило, вирусы развиваются таким образом, чтобы не убивать хозяина, и вполне возможно то, что он прожил так долго в организме человека, свидетельствует о том, что он адаптировался. Вполне возможно, что он может быстро передаваться от человека к человеку, но это не означает, что он может увеличить смертность", – предположил эксперт.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться из-за нового штамма. Такой сценарий вероятен, если новая мутация начнет ускорять тяжелое течение коронавируса.
Эксперт рассказал, чем опасен штамм "Омикрон"
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