Песков оценил вероятность новых ограничений в РФ из-за нового штамма коронавируса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность новых ограничений в стране из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы", – сказал Песков ТАСС.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что власти рассматривают возможные решения на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. О мерах должен объявить Оперативный штаб во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

