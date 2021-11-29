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Общество

14:29

Данные о новом штамме "Омикрон" анализируются в правительственном штабе – Песков

власть медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Собранные учеными данные о новом опасном штамме коронавируса "Омикрон" анализируются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он (штамм "Омикрон". – Прим. ред.) опасен. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию", – сказал Песков.

Песков пояснил, что дальнейшие возможные шаги по противодействию распространению данного штамма будут зависеть от выводов, которые сделают ученые о степени его заразности, последствиях и эффективности имеющихся вакцин.

Также Песков отметил, что в Кремль непрерывно поступает актуальная информация о темпах вакцинации из регионов России.

Ранее в Центре имени Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В России могут ввести новые ограничения из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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