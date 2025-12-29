Нутрициолог Дивинская: у размороженной красной икры может появиться горький привкус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размороженная красная икра может иметь горьковатый привкус, сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога и биохимика Анну Дивинскую.

Эксперт пояснила, что красная икра – это капризный продукт, который требует особого обращения. Его не рекомендуется замораживать, поскольку контакт с воздухом запускает процесс окисления липидов, содержащихся в продукте. Низкая температура не останавливает, а лишь замедляет эту реакцию.

В результате после разморозки икра может не только приобрести неприятный привкус, но и поменять свои органолептические свойства.

Дивинская отметила, что заморозка возможна, но с рядом ограничений. При температуре минус 18 градусов внутриклеточная жидкость кристаллизуется и повреждает тонкие оболочки икринок, из-за чего после оттаивания продукт становится мягче, менее упругим и может показаться водянистым.

Если избежать заморозки не удается, биохимик посоветовала:



использовать только герметичную упаковку;

замораживать небольшими порциями при максимально низкой температуре;

размораживать постепенно, переместив продукт в холодильник;

соблюдать срок хранения в морозильной камере – не более двух месяцев.

Оптимальным способом хранения специалист назвала холодильник с температурой от плюс 2 до плюс 4 градусов. В таких условиях открытую банку с икрой лучше употребить в течение трех дней, чтобы в полной мере сохранить ее вкус, текстуру и полезные омега-3 жирные кислоты.

Ранее сообщалось, что россияне в 2025 году стали чаще покупать красную икру в упаковках по полкило на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости деликатеса. По данным экспертов, в 2024 году граждане чаще покупали банки по 230–300 граммов.