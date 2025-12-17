Форма поиска по сайту

17 декабря, 12:55

Общество

Россияне стали чаще покупать красную икру по полкило

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Россияне в 2025 году стали чаще покупать красную икру в упаковках по полкило на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости деликатеса. Об этом аналитики компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости.

Эксперты, изучив продажи с 1 ноября по 10 декабря 2025 и 2024 годов, выяснили, что россияне снова чаще покупают красную икру в упаковках по 500 граммов. В прошлом году более популярными были банки по 250–300 граммов.

Рост спроса объясняется появлением большего количества бюджетной икры горбуши, что сделало полкилограммовые банки более доступными. По данным экспертов, в ноябре – декабре россияне снова возвращаются к полкилограммовой фасовке, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых.

Медианная цена за килограмм красной икры составила 9 230 рублей, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Количество покупок выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В лидерах продаж по-прежнему горбуша, за ней следуют кета и нерка.

"Благодаря более удачной путине лососевых в этом году (после дефицита прошлого года) на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши", – рассказали аналитики.

По их словам, это позволило не только сохранить прошлогодний уровень продаж, но и снизить среднюю цену за счет акций в ноябре.

Ранее пищевой технолог Дмитрий Быстров рассказал, как определить качество красной икры. По его словам, икринки должны быть целыми, однородными, не лопнувшими и не плавать в лишней жидкости. Особое внимание стоит уделять запаху. Он должен быть приятным и характерным, без посторонних оттенков. Важен и внешний вид продукта: икра не должна быть заветренной.

