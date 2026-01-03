Собянин сообщил о нейтрализации еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России сбили еще два вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAХ.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", – рассказал градоначальник.

Атака украинских беспилотников на столицу началась вечером в субботу, 3 января. В настоящее время известно о нейтрализации 6 дронов.

При этом в ночь на 3 января российские средства ПВО уничтожили 22 вражеских БПЛА над регионами страны. Большинство дронов сбили над Крымом.