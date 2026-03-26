Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 07:43

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, которые летели в сторону Москвы в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия атаки.

Атака вражеских дронов на Москву началась 25 марта. С того момента в столичном регионе было ликвидировано уже 40 беспилотников. Обломки одного из них упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика