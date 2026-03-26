Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, которые летели в сторону Москвы в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия атаки.

Атака вражеских дронов на Москву началась 25 марта. С того момента в столичном регионе было ликвидировано уже 40 беспилотников. Обломки одного из них упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.