26 марта, 10:53

Министр транспорта Турции: танкер Altura мог атаковать безэкипажный катер

В Турции предположили, что танкер Altura в Черном море был атакован безэкипажным катером

Фото: ТАСС/Zuma

Танкер Altura в Черном море с 140 тысячами тонн нефти, вероятно, был атакован не дроном, а безэкипажным катером. Об этом телеканалу 24 TV заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он подчеркнул, что удар нанесли именно по машинному отделению, чтобы вывести танкер из строя. В результате оно, как и мостик, оказалось повреждено. Специалисты направились на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Уралоглу добавил, что владеет судном зарубежная компания, но управляется оно турецким предприятием. При этом власти Турции пока не определили владельца.

Как рассказали ТАСС в Командовании береговой охраны Турции, негативных последствий в результате атаки нет, ситуация находится под контролем и не вызывает опасений. Там также добавили, что экипаж пока не запрашивал эвакуацию с судна.

Об атаке на танкер Altura стало известно 26 марта. Взрыв на судне произошел в 15 милях от Босфора. Никто из 27 членов экипажа не пострадал.

происшествиятранспортза рубежом

