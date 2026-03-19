19 марта, 10:04
КСИР остановил нефтяной танкер под флагом Барбадоса в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили в Ормузском проливе нефтяной танкер под флагом Барбадоса. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.
По данным СМИ, судно было остановлено "мощным действием" КСИР. Танкер дал задний ход и изменил курс.
Ормузский пролив был закрыт для движения кораблей после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. После этого Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.
Иранская сторона также предупредила, что намерена уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Морской путь откроется для свободного движения кораблей только после завершения конфликта и выполнения условий Тегерана, сказал высокопоставленный представитель правительства республики.
