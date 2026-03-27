Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

27 марта, 07:54

Город

Мероприятие "Моспитомца" пройдет с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздник "Моспитомец" х Четвероногий друг" пройдет на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля. Его организуют в рамках фестиваля "Пасхальный дар" совместно со столичными комплексом городского хозяйства и комитетом общественных связей и молодежной политики. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все мероприятия будут посвящены животным и заботе о домашних любимцах. Каждый день сюда будут доставлять новых животных из городских приютов. Гости смогут погулять с ними в сопровождении волонтера, пообщаться с представителями организаций и забрать питомца домой после собеседования.

Помимо этого, все четыре дня мероприятия на Тверском бульваре будет проходить познавательная программа для владельцев собак и кошек. Занятия будут проходить на кинологической площадке.

Для посетителей также будет работать маркет под открытым небом. Гости смогут приобрести одежду, аксессуары и уходовую косметику для питомцев. Кроме того, в автомобиле ветпомощи владельцы животных смогут получить консультации специалистов госветслужбы, а также вакцинировать питомцев против бешенства и чипировать.

На площадке пройдет акция "Корзина добра", в рамках которой гости смогут оставить корм для животных из столичных приютов.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стало доступно голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов.

Мероприятия состоятся летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец". У посетителей будет не только возможность получше узнать этих питомцев, но и получить советы от волонтеров и специалистов.

"Новости дня": новые услуги для владельцев домашних животных стали доступны на mos.ru

животныегород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика