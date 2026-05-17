Москвичей предупредили о ливне и грозе 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период с 15:00 до 21:00 17 мая в Москве ожидаются ливень, гроза и местами град, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Также в период с 01:00 до 08:00 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, прогнозируется туман видимостью 200–700 метров.

В связи с непогодой МЧС призвало москвичей и гостей столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости граждане могут обратиться по номерам 101 и 112, а также позвонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями. Автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Из-за прогнозируемых ливня и грозы в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он актуален до конца суток.

Кроме того, из-за жары в столице будет действовать оранжевый уровень опасности. Период предупреждения – с 00:00 18 мая до 00:00 23 мая.