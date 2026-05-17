Прокуратура начала проверку после ограничений в работе столичных аэропортов

Транспортная прокуратура организовала проверку после ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В частности, столичной прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проводить мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров авиатранспорта и оказании им соответствующих услуг.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону 8 (916) 555-23-57.

В настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Также 19 следовавших во Внуково воздушных судов не смогли сесть в аэропорту из-за введенных мер безопасности. Самолеты были отправлены на посадку в другие аэропорты.

Ограничения были введены на фоне атаки БПЛА на столицу. По словам Сергея Собянина, уничтожены более 120 дронов, которые направлялись в сторону города.