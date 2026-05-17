Nippon TV: медведь напал на россиянина в Японии

Медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио, передает телеканал Nippon TV.

По информации полиции, инцидент произошел 17 мая на лесной дороге в населенном пункте Окутама. Как рассказали журналисты, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете, угрозы его жизни нет, уточнил телеканал.

Предположительно, мужчина находился в горах один и не использовал средства защиты от медведей – специальные колокольчики или отпугивающий спрей.

Ранее медведь напал на двух туристов в Йеллоустонском национальном парке в США. Путешественники получили травмы. При этом уточняется, что зверей могло быть несколько. На месте происшествия работали спасательные службы, по факту случившегося началось расследование.