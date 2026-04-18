Двое американских военных пострадали при нападении медведя на базе в Аляске

Бурый медведь ранил двух американских военных на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент случился 16 апреля во время тренировки по ориентированию на местности в районе Арктик-Вэлли. Солдаты применили против зверя перцовые баллончики.

Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее в Индии медведь ворвался на территорию школы и схватил в классе ребенка. Инцидент произошел в школе Харишанкар в штате Уттаркханд.

По данным СМИ, медведь пробрался в здание во время занятий. Животное попыталось проникнуть в закрытые двери кабинетов, где укрывались ученики и сотрудники. В результате ему удалось взломать одну из дверей и напасть на шестиклассника.

