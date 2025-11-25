Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:20

Происшествия
Главная / Новости /

News Arena India: в Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов

В Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов

Фото: ТАСС/Zuma

В Индии, на территории провинции Западная Бенгалия, тигр растерзал ловца крабов прямо на глазах его друзей, сообщает News Arena India.

По данным СМИ, ловец крабов Тапас Халдар вместе с друзьями Гопалом и Непалом Паиками рыбачили в мангровом лесу 21 ноября. В момент, когда они причалили к берегу, из леса на них бросился крупный бенгальский тигр. Животное выволокло Халдара из лодки и утащило его в чащу леса.

Друзья пытались помочь мужчине, но у них не получилось. Они сразу рассказали о произошедшем жителям ближайшей деревни и сообщили в департамент лесного хозяйства. После инцидента была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили останки Халдара.

Лесник Ниши Госвами рассказал, что ловля рыбы в ручьях Сундарбана совершенно законна, но зимой у тигров наступает брачный период. В это время животные становятся более свирепыми. Госвами также отметила, что несколько дней назад еще одного рыбака растерзал хищник.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае тигр съел собаку. Инцидент произошел в селе Владимиро-Петровка в Ханкайском районе 9 ноября. Тигра замечали в селе и на следующий день после произошедшего. В частности, хищника видели возле реки, которая впадает в озеро, а также на полях у сопок. При этом, по ее словам, следы животного были замечены в населенном пункте впервые.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика