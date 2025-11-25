News Arena India: в Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов

Фото: ТАСС/Zuma

В Индии, на территории провинции Западная Бенгалия, тигр растерзал ловца крабов прямо на глазах его друзей, сообщает News Arena India.

По данным СМИ, ловец крабов Тапас Халдар вместе с друзьями Гопалом и Непалом Паиками рыбачили в мангровом лесу 21 ноября. В момент, когда они причалили к берегу, из леса на них бросился крупный бенгальский тигр. Животное выволокло Халдара из лодки и утащило его в чащу леса.

Друзья пытались помочь мужчине, но у них не получилось. Они сразу рассказали о произошедшем жителям ближайшей деревни и сообщили в департамент лесного хозяйства. После инцидента была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили останки Халдара.

Лесник Ниши Госвами рассказал, что ловля рыбы в ручьях Сундарбана совершенно законна, но зимой у тигров наступает брачный период. В это время животные становятся более свирепыми. Госвами также отметила, что несколько дней назад еще одного рыбака растерзал хищник.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае тигр съел собаку. Инцидент произошел в селе Владимиро-Петровка в Ханкайском районе 9 ноября. Тигра замечали в селе и на следующий день после произошедшего. В частности, хищника видели возле реки, которая впадает в озеро, а также на полях у сопок. При этом, по ее словам, следы животного были замечены в населенном пункте впервые.