В Кремле подтвердили контакты между РФ и Францией по делу Винатье

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov (Лоран Винатье признан иноагентом в РФ)

Контакты между Россией и Францией по делу французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) действительно были. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отказался раскрывать детали контактов по вопросу помилования француза.

"Подробностей я вам дать, к сожалению, не смогу, это весьма чувствительная сфера", – сказал Песков.

Винатье был задержан в Москве в июне 2024 года по подозрению в сборе информации в области военной деятельности России. По версии следствия, он интересовался данными, которые могли быть использованы против безопасности страны.

Француза отправили в СИЗО. Сам Винатье признал вину в сборе сведений, а также в уклонении от исполнения закона об иностранных агентах.

В октябре 2024 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.