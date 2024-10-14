Суд приговорил француза Винатье к 3 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ" (Лоран Клод Жан Луи Винатье признан в России иноагентом)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил гражданина Франции Лорана Винатье (внесен в реестр иноагентов в России) к 3 годам колонии. Такое решение инстанция вынесла по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает РИА Новости.

Отбывать срок ему предстоит в колонии общего режима.

Во время заседания Винатье говорил на русском языке, не прибегая к услугам переводчика. Он процитировал стихотворение Александра Пушкина, попросив судью вынести справедливое решение. Обвиняемый также обращал внимание, что реальное лишение свободы повлияет на условия жизни его семьи.

Комментируя в беседе с агентством приговор, вынесенный Винатье, его адвокат Алексей Синицын заявил, что сторона защиты обжалует его.

Немногим ранее гособвинение просило суд дать Винатье 3,3 года колонии общего режима. В свою очередь, защита ходатайствовала о назначении французу штрафа, а также призывала не лишать его свободы.

Винатье задержали в Москве в начале июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. По версии следствия, он занимался сбором информации на протяжении нескольких лет. Его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

После этого суд отправил его в СИЗО. Тогда француз признал вину в сборе сведений о российской военной деятельности. В середине августа следователи завершили расследование дела Винатье.

Между тем он в полном объеме признал вину в уклонении от исполнения закона об иностранных агентах. При этом ему не могли бы назначить наказание, превышающее две трети от максимального срока, который составляет по данной статье 5 лет колонии.

