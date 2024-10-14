Гособвинение просит назначить 3,3 года колонии французу Лорану Винатье

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

Гособвинение запросило 3,3 года колонии общего режима для гражданина Франции Лорана Винатье (внесен в реестр иноагентов в России), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных, сообщает ТАСС.

В свою очередь, защита попросила назначить французу штраф и не лишать его свободы. Уголовное дело по существу рассматривает Замоскворецкий суд Москвы.

Винатье задержали в Москве в начале июня по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. По версии следствия, он занимался сбором информации на протяжении нескольких лет. Его интересовали данные, которые могли быть использованы против безопасности России.

После этого суд отправил его в СИЗО. Тогда француз признал вину в сборе сведений о российской военной деятельности. В середине августа следователи завершили расследование дела Винатье.

Между тем Винатье в полном объеме признал вину в уклонении от исполнения закона об иностранных агентах. При этом ему не смогут назначить наказание, превышающее две трети от максимального срока, который по статье об уклонении от исполнения закона об иноагентах составляет 5 лет колонии.

